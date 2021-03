On se croirait presque en été. Il est 11 h ce mardi matin lorsque le train qui a quitté Bruxelles-Midi une heure et quart plus tôt déverse son flot de voyageurs dans la gare d’Ostende. Il y a comme une ambiance de départ en vacances, avec des enfants qui se promènent par grappes, des familles avec des poussettes, et des sacs à pique-nique bien remplis.

La chaleur inhabituelle, combinée à la fermeture des écoles, a poussé des milliers de touristes à se rendre à la Côte. Après un trajet compliqué, c’est la satisfaction parmi les voyageurs. Comme pour Mireille, qui vient avec son fils depuis Braine-l’Alleud : "C’est l’occasion de prendre le soleil et le bon air, ça fait longtemps."

Cependant, il y a quand même une ombre au tableau : "J’espère qu’il y aura des toilettes", confie-t-elle...