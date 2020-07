Au-delà de la hausse récente du nombre d’infections pour justifier le durcissement des mesures de sécurité, les autorités ont également pris en compte un certain relâchement de la population concernant les gestes barrières, et notamment le port du masque obligatoire. Alors comment expliquer ce comportement alors que le virus est toujours présent ? "Une partie de la population, jeune et active, gère différemment l’incertitude liée au Covid. Ils tendent vers une source plus rassurante car psychologiquement, ils veulent faire le deuil de la période critique que nous avons vécue", justifie Delphine Canivet, psychologue au sein de la clinique du stress et du burn-out au Domaine-ULB.

(...)