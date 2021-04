Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a accouché ce jeudi d’une clé de répartition affinée des fonds européens pour la rénovation des bâtiments scolaires. Un dossier très épineux pour la majorité PS-Ecolo-MR qui n’est "que l’arbre qui cache la forêt", selon Alexia Bertrand, cheffe de groupe du MR au Parlement bruxellois.

Car derrière cet enjeu des bâtiments scolaires, se cache un dossier plus costaud et peu évoqué : la guéguerre entre réseau officiel (WBE) et réseaux subventionnés (libres catholiques ou neutres, communaux, provinciaux). Le gouvernement de la FWB s’est engagé ce jeudi à remettre la question sur la table.