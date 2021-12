Le cap des 3 millions de troisièmes doses administrées devrait être franchi avant la fin du mois.

La campagne de vaccination pour la troisième dose bat son plein en Belgique. Les dernières données délivrées par Sciensano montrent que près de 2,83 millions de Belges ont déjà reçu leur "booster". "Et au vu du retard dans l’enregistrement des données, on peut ajouter 5 %, note Sabine Stordeur, co-responsable de la task force vaccination. On a d’ailleurs bon espoir d’arriver à 3 millions de doses administrées avant la fin du mois. On voit qu’au niveau de la prise de rendez-vous, c’est full de chez full ! Et autant pour Bruvax à Bruxelles que Qvax en Wallonie. Dans les centres de vaccination, les créneaux sont remplis et on pense même que les dernières doses du stock seront écoulées durant le mois de décembre.".

Sur son compte Twitter, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, a indiqué que la vaccination en troisième dose avançait à tour de bras en Wallonie. "En un peu plus d’une semaine, nous sommes passés de 416 000 à quasi 640 000 personnes vaccinées. La majorité des nouveaux centres ouvrant cette semaine, beaucoup de personnes éligibles (jusqu’en 1980) vont être invitées", a-t-elle expliqué.