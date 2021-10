Les "checks" avec le poing ou les saluts adressés à la ronde sont de moins en moins fréquents. Celles qu’on a craint pendant si longtemps à mesure que la crise sanitaire s’imposait, à savoir les embrassades, poignées de main et les accolades sont, elles, de retour !

Une enquête européenne réalisée par l’Ifop pour XloveCam en Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et Espagne montre que les gestes barrières, qu’ils soient relatifs à l’hygiène des mains ou à la distanciation sociale, sont de moins en moins respectés.

Et dans l’ensemble, ce sont les Français qui font figure de mauvais élèves dans pas mal de domaines. La France est ainsi le pays où l’on compte le moins d’adultes qui respectent les consignes martelées durant la crise en cas de toux ou d’éternuements : à peine la moitié des Français (53 %) se couvrent systématiquement avec un bras lorsqu’ils toussent, contre une moyenne européenne à 61 % et seulement un sur quatre se lave (27 %) systématiquement les mains après s’être mouché (contre une moyenne européenne à 32 %).

Dans les autres domaines de la vie quotidienne, le taux d’observance des consignes en matière d’hygiène des mains est plus faible dans les pays du Nord (Allemagne, Royaume-Uni), les Britanniques étant notamment les plus mauvais élèves pour ce qui est du lavage des mains avant de passer à table (48 %, contre une moyenne européenne de 60 %), en rentrant à son domicile (51 %, contre une moyenne de 62 %) ou après avoir pris les transports (50 %, contre une moyenne de 62 %).

Quant à la fameuse bise sur la joue pour se dire bonjour entre amis ou famille et même collègues, 65 % des Français la pratiquent à nouveau, soit une proportion, certes toujours en-dessous de ce que l’on a observé avant le premier confinement (91 %), mais qui a quasiment doublé en six mois (+26 points par rapport à mars 2021). La moyenne européenne étant à 5 1 % au sein de la famille.

De même, la pratique de la bise aux "inconnus" est moins répandue (23 %) mais elle a aussi doublé par rapport à mars 2021 (9 %).

Et la fameuse poignée de mains a également été réintégrée dans les pratiques de salutations. 59 % la font régulièrement avec des gens qu’ils connaissent, soit trois fois plus qu’il y a six mois : 22 % en mars 2021 !