Il y avait comme une ambiance de départ en vacances ce matin sur le quai 11 de la Gare du midi. Beaucoup de familles avec des poussettes et des sacs à pique-niques qui patientent pour prendre ce train pour les emmener à Ostende, en passant par Gand et Bruges.

Ce sont les chanceux. Car plusieurs dizaines de personnes sont bloquées dans la gare, derrière un grillage et ne peuvent pas attendre sur le quai. Comme Marc, 56 ans, qui doit prendre ce train pour se rendre à son travail : "C'est scandaleux, il y a des touristes là haut et moi je suis bloqué alors que je dois aller à Gand pour mon travail". Marc va devoir prendre le train suivant.

Le train arrive. La police et les agents Securail avaient prévu de compter les voyageurs descendant avant de faire monter les nouveaux voyageurs. Mais face au flux, ils sont très vite débordés et tout le monde rentre dans les wagons. Les voyageurs s'entassent entre les compartiments et debout dans les rangées. C'est le cas pour nous, mais aussi pour Virginie, professeur à Bruxelles : "J'ai demandé hier à la SNCB si quelque chose était prévu mais ils ne savaient rien. Ce train vient de Liège, c'était évident qu'il allait être bondé ".

Arrivé à Gand, on nous annonce que les personnes sans place assise doivent sortir du train. Les agents patrouillent dans les wagons. Certains protestent et la plupart des navetteurs finissent par rejoindre le quai.

Au bout de quelques minutes, le train repart et certains sortent de leur cachette, sous une autre personne, derrière un siège, dans les WC.

À mesure que nous nous rapprochons d'Ostende, l'enthousiasme grandit parmi les voyageurs. "On verra bien au retour", nous confie une adolescente.

Rappelons que "la règle de la fenêtre" n'est pas encore d'application, puisqu'elle entre officiellement du 3 au 10 avril pour les vacances de Pâques, ainsi que le week-end des 24 et 25 avril.