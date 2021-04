Pierre Coulie, immunologue et professeur à l’Institut de Duve de l’UCLouvain, s’étonne du manque de réactivité des autorités belges concernant les contrôles à l’égard des voyageurs qui se rendraient ou reviendraient du Brésil.



Le variant brésilien a été abordé lors du Comité de concertation organisé ce mercredi mais aucune mesure supplémentaire n’a finalement été prise pour les voyageurs qui se rendraient au Brésil ou en reviendraient. Le variant brésilien (ou P1), responsable de la flambée épidémique dans ce pays, inquiète pourtant les autorités sanitaires. La France vient par exemple de suspendre ses vols en provenance du Brésil, suivant ainsi l'exemple du Portugal et de la Grande-Bretagne.

D’autres pays étudient des solutions de rapatriement du Brésil pour ses ressortissants, via des “vols particuliers ou indirects”. Bien que très minoritaire en Belgique (il représente moins de 5% des contaminations d'après les chiffres récoltés par Sciensano), de plus en plus de pays prennent des mesures préventives en interdisant les vols en provenance du Brésil. D’après de nombreux experts, il est désormais urgent que la Belgique emboîte le pas pour ne pas revivre l’histoire du variant britannique avec l’explosion des cas au retour des dernières vacances. C’est le cas de Pierre Coulie, immunologue et professeur à l’Institut de Duve de l’UCLouvain.



(...)