Encourager la population à faire du sport tout en soutenant les fédérations, voilà l’objectif que poursuit la ministre Valérie Glatigny en mettant à disposition des citoyens qui souhaitent se mettre à une nouvelle discipline sportive 20 000 "pass sports" , c’est-à-dire des chèques d’une valeur de 30 euros. Ces chèques seront mis à disposition des 70 fédérations sportives reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui les répercuteront au moment des inscriptions. Plus le club aura été impacté par la crise, plus il recevra de chèques. L’initiative vise en priorité les personnes qui n’ont jamais été membres d’un club et permettra aux fédérations d’offrir une réduction sans que ça impacte leurs finances. "Les clubs nous ont fait savoir qu’ils avaient perdu un certain nombre d’affiliés avec la crise sanitaire. On a, d’une part, été interpellés par le risque de décrochage et on a, d’autre part, voulu encourager la découverte d’une nouvelle discipline. La distribution des pass est prévue entre le 15 octobre et le 31 décembre dans un premier temps et sera relancée en janvier au moment de la deuxième vague d’inscriptions", explique Valérie Glatigny

