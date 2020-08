On a pour habitude de dire que le record est de 541 jours. Pour y arriver, on commence à compter à partir des élections du 13 juin 2010 jusqu’à la mise en place du gouvernement Di Rupo, le 6 décembre 2011.

Mais la crise avait déjà commencé avant, au moins depuis la chute du gouvernement Leterme, le 26 avril.

Si l’on compte à partir de cette date, on arrive à 589 jours. Pour la crise politique en cours, ces 589 jours ont été atteints samedi et donc battus dimanche. L’exécutif Michel est tombé le 21 décembre 2018. Depuis, on attend toujours un nouveau gouvernement de plein exercice…