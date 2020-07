En 2017, le ministre de l’Intérieur à l’époque, Jan Jambon (N-VA) avait décidé de la fin progressive des sirènes d’alerte nucléaire Seveso, notamment autour de la centrale nucléaire de Tihange et de certaines usines à Engis.

S’alarmant de la sûreté des habitants de la région, le député fédéral et conseiller communal à Huy Samuel Cogolati (Ecolo) a interpellé le ministre de l’Intérieur Pieter De Crem (CD&V) quant à la disparition de ces sirènes.

En tout, 570 sirènes étaient installées autour des usines comportant des risques Seveso et des zones nucléaires que ce soit à Doel, Mol-Dessel, Tihange, Fleurus, Chooz et Borssele. Aujourd’hui, plus aucunes ne fonctionnent.

(...)