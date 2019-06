Aujourd’hui, la consommation d’alcool conseillée en Belgique est celle qu’indique l’Organisation mondiale de la santé. et c’est celle prise en compte dans le rapport Almoregal qui a évalué les modèles existants dans 6 pays européens concernant la régulation de la publicité autour de l’alcool en Belgique. Il s’agit de 21 unités par semaine pour les hommes et de 14 unités pour les femmes, une unité équivalant à 10 g d’alcool. Et le Belge ne semble pas s’en priver puisqu’il est le champion du monde de la consommation d’alcool d’après l’OMS en 2018 : 12.6l/an et par habitant.

(...)