Ça y est, les conditions précises et officielles de retour progressif dans les classes en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été coulées dans une circulaire envoyée à toutes les écoles, dans la foulée du cadre défini à l’issue du Conseil national de sécurité, vendredi soir, selon nos confrères de la Libre.

C’était l’un des volets de décisions les plus attendus, même si ces dernières ne se concrétiseront que dans trois semaines pour une partie des élèves, le temps de tout préparer dans les établissements (et d’y vérifier qu’elles peuvent être respectées).

Les différents interlocuteurs du secteur rassemblés autour de la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS) et du ministre-Président, Pierre-Yves Jeholet (MR), se sont retrouvés à 11h, ce samedi, pour s’accorder sur les dernières précisions. La réunion vient de s'achever.

La principale précision qu'on attendait aujourd'hui était la catégorie d'élèves qui reprendra, par petits groupes et sous certaines conditions, le chemin des classes.

C'est tranché. Cette rentrée se fera en deux temps: les classes terminales du secondaire et les 6e primaires, le lundi 18 mai. Puis, les 2e secondaires et les 1e et 2e primaires, le 25 mai.

Importante précision: chaque groupe n'aura classe qu'un ou deux jours par semaine, en fonction de ce qu'il est possible d'organiser d'une école à l'autre.

Une série de précautions sanitaires étaient connues depuis hier soir (pas plus de 10 élèves par classe, des espaces de 4M2/élève et de 8M2 par enseignant, des masques pour tous, pas de repas chauds, nettoyage des mains et des locaux, etc).