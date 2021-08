Les experts du GEMS et du Risk Assessment Group conseillent de maintenir le port du masque dans les écoles à la rentrée de septembre. Ils justifient cette mesure par l’évolution récente des chiffres du coronavirus. “En septembre surtout, les masques seront encore nécessaires. C’est une période délicate avec des enfants qui ont voyagé”, a en effet indiqué Geert Molenberghs, membre du Gems à plusieurs médias flamands dont le Nieuwsblad et De Standaard. Il s’agirait toutefois d’une obligation moins stricte que l’année scolaire précédente. Ainsi, les masques pourraient être retirés dans les écoles secondaires pendant un test ou lorsque les gens gardent leurs distances et que la ventilation est suffisante.