Les informateurs royaux doivent mettre à profit la semaine à venir pour tester à fond la possibilité d’un accord entre le PS et la N-VA, comme le réclame ardemment le CD&V. Le manège repart pour un tour sans que personne ou presque ne croit à une solution. Pour Éric Thiébaut (PS), député à la Chambre, cette situation doit cesser. "Je l’ai dit au groupe PS à la Chambre et en bureau de parti. Il faut se rendre à l’évidence : on a fait le tour de tous les scénarios possibles et on est en train de s’enliser. Les derniers sondages montrent que le Vlaams Belang progresse. La négociation donne une très mauvaise image des partis traditionnels et fait le lit des partis populistes à droite comme à gauche. On peut continuer encore des mois comme ça, mais on tourne en rond, analyse ce député fédéral et bourgmestre d’Hensies (Hainaut), tranchant avec le discours ambiant au PS. Il faut se rendre à l’évidence, on vit dans deux démocraties."

