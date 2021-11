Ils ne sont pas contre la vaccination mais contre la loi portant sur la vaccination obligatoire des soignants consécutive à l’accord conclu vendredi soir par le gouvernement, après 13 heures de négociations. Furieux, les syndicats ont annoncé un préavis de grève qui débute ce lundi pour les hôpitaux et établissements de soins de santé, avec en ligne de mire une grève nationale du secteur le mardi 7 décembre prochain.

Pour rappel, le texte de loi prévoit qu’entre le 1er janvier et le 31 mars, soit une période de transition, ceux qui ne se font pas vacciner ne peuvent plus travailler, mais ils pourront toucher le chômage Corona. Et à partir du 1er avril, le personnel aura la possibilité de “choisir”, soit ce sera le licenciement, soit l'auto-suspension du contrat. "Si la personne n'est pas vaccinée, le contrat prendra fin le 1er avril, ce qui veut dire qu'il y a un droit au chômage. Ou bien la personne en question peut choisir de suspendre le contrat. S'il y a suspension, il n'y a pas de revenu ni d'allocation", avait alors précisé le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.