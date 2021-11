À côté de la pandémie, la recherche dans le cadre de la lutte anti-Covid progresse et de plus en plus de traitements efficaces sont disponibles. Les anticorps monoclonaux se révèlent par exemple être une arme très efficace mais encore négligée pour soulager nos hôpitaux.

"La très grande efficacité des anticorps monoclonaux pour prévenir l’hospitalisation des malades qui viennent d’être infectés par le virus est incontestable, pointe le professeur Michel Goldman, professeur en immunologie à l’ULB. Elle réduit de 70 à 75 % l’évolution vers les formes graves lorsqu’elle est donnée endéans les 5 jours qui suivent un test PCR positif. Elle a d’ailleurs conduit l’Agence européenne du médicament à recommander deux de ces produits commercialisés par les firmes Roche et Celltrion. Et quand un patient les reçoit au bon moment, il peut quitter l’hôpital quelques heures après."