, indique Sabine Stordeur, directrice de programme scientifique au Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) et membre de la Task Force Vaccination.

Durant les quatre prochaines semaines, la Belgique administrera le vaccin AstraZeneca seulement aux personnes âgées de 56 ans et plus, ont décidé les ministres de la Santé lors d’une conférence interministérielle mercredi soir. Toutefois, toute personne âgée de moins de 56 ans et indiquant explicitement qu'elle souhaite être vaccinée avec le vaccin AstraZeneca pourra toujours recevoir ce vaccin.

“Nous avons formulé une recommandation qui vise à respecter ce principe de précaution; c’est-à-dire une indication à se diriger vers un autre vaccin mais ce n’est pas une interdiction”, confirme Sabine Stordeur. (...)