Plusieurs voix s’élèvent en interne contre la nouvelle formule de structure du mouvement.

Le processus de démarrage des Engagés n’est pas encore abouti que déjà des voix s’inquiètent du chemin que le mouvement prend. Présenté comme plus horizontal et participatif, le parti semble - du moins selon certaines lectures - tendre vers une concentration des pouvoirs qui ne fait pas l’affaire de tous.

Le point 84 des nouveaux statuts cristallise toutes ces tensions. "Le bureau exécutif désigne, sur proposition du ou de la président(e), les têtes de liste et les premiers suppléant(e)s des listes provinciales, régionales, fédérales et européennes et des listes communales des communes de plus de 50 000 habitants."