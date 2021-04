"On envoie des gens qui n’ont aucune expérience s’occuper seuls de patients dans des états graves", "on craint pour la qualité finale des soins." Ces propos sont bien tenus par des assistants en médecine qui travaillent dans le milieu hospitalier. Et ils relatent une situation qui ne date pas d’hier.

S’ils travaillent jour et nuit à un rythme infernal et accumulent les heures de garde, ils sont également en première ligne depuis plus d’un an et le début de cette crise sanitaire. Entre manque de supervision des médecins résidents, une formation quasi inexistante, une pression accrue des directions et des rémunérations très modestes par rapport à leurs responsabilités, les candidats spécialistes tirent déjà la sonnette d’alarme depuis des années sur leurs conditions de travail.

(...)