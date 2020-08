Pour Marc Van Ranst, en dehors des maisons de repos, l’épidémie a été bien gérée.

Quel bilan tirez-vous de la manière dont notre pays a géré l’épidémie ?

"Il faut faire la distinction entre comment les hôpitaux ont répondu, donc la crise dans la population en général, et comment on a géré ça dans les maisons de repos. Dans les maisons de repos, c’était terrible, cela n’a pas été très bien géré. En revanche, pour la population en général, cela a été assez bien géré. On n’a pas eu de grands malheurs dus à des hôpitaux surchargés, comme on a pu le voir en Espagne ou en Italie. En Belgique, on n’a jamais eu ça."

(...)