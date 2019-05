Plastic Bertrand a fait don de sa veste rose iconique à la Ville de Bruxelles. Une miniaturisation de ce costume a ensuite été offerte au célèbre Ketje de la capitale qui a ensuite arrosé les fans de l'interprète de Ça plane pour moi



"C'est un jour exceptionnel pour moi, confie l'interprète du tube planétaire Ça plane pour moi dans les bâtiments de l'Hôtel de Ville de Bruxelles où il a reçu un diplôme d'honneur de l'Ordre des Amis du Manneken-Pis. Je me vois encore à 5, 6 ans quand on visitait la Grand Place en famille et où on remontait jusqu'à la place du jeu de balles pour goûter la bière belge Faro. C'étaient nos journées bruxelloises typiques. Mais je n'aurais pas pu imaginer que 60 ans plus tard, j'allais me retrouver ici. C'est une sensation magique, j'ai l'impression d'être dans un rêve!"

Le 1025e costume du Manneken Pis



Aujourd'hui âgé de 65 ans, ce natif de Bruxelles totalise aujoud'hui 16 disques d'or et 5 de platine et est le premier chanteur belge à faire don d'un de ses costumes. Plastic Bertrand a donc eu droit à une cérémonie typique du folklore bruxellois. Dans la cohue des fans venus en nombre (parmi lesquels quelques people comme l'humoriste Richard Ruben et sa famille, dont son épouse depuis 45 ans!), l'artiste s'est mêlé avec joie au cortège -précédé de la fanfare du Meyboom- qui est passé par le Musée Mode & Dentelle. Là où le chanteur a fait don de son emblématique costume de scène, à savoir sa veste fuchsia attribuée à Vivienne Westwood et Malcolm McLaren. Mais celui qui a aussi esquissé quelques pas de danse dans les rues de la capitale a également offert son célèbre pantalon et t-shirt en cuir, les accessoires et même les chaussettes lignées rose et noir qu'il portait lors de sa première prestation télévisée chez Michel Drucker en 1977. "J'adore ce folklore bruxellois!", crie Roger Jouret -de son vrai nom- entre deux selfies avec ses fans, quelques chants folkloriques et avant... de trinquer avec de bonnes bières sorties toutes droites du Ketje de Bruxelles.



Le 1025e costume de Manneken-Pis sera exposé en sa Garde Robe, rue du Chêne dès ce jeudi 30 mai et jusqu’au 25 juin.

Retrouvez l'interview complète de Plastic Bertrand (et ses futurs projets) dans votre édition du journal La Dernière Heure de ce vendredi.