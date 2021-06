Depuis le début de la crise revient très régulièrement sur la table le cap des 70 % de personnes vaccinées pour atteindre la couverture vaccinale qui pourra peu à peu nous permettre de reprendre une vie "normale". Et cet objectif tant attendu est à portée de main. Selon les derniers chiffres rapportés par Sciensano, 6 404 876 personnes ont reçu une première dose de vaccin, soit 69,4 % des Belges de plus de 18 ans et plus de 3 556 982 personnes se sont vu administrer la seconde dose (38,6 % des plus de 18 ans).

Pourquoi atteindre ce cap de 70% est-il une raison de se réjouir ?

On va donc atteindre le seuil des 70 % ce mercredi (ou jeudi) en fonction du rythme de la vaccination dans le pays.

"C’est imminent, glisse Jean-Michel Dogné, directeur du département pharmacie de l’Université de Namur et membre de la task force vaccination. C’est une très bonne nouvelle et il faut se réjouir de voir la vaccination qui continue et qui s’installe dans tous les groupes d’âge. On constate d’ailleurs que chez les personnes vaccinées en premier, soit les personnes âgées et les personnes à risques, la couverture vaccinale d’une dose dépasse les 90 % et ce à partir des 55 ans. Le taux est même de 91 % chez les 65 ans et plus, ce sont désormais des chiffres à atteindre dans la population de plus de 18 ans." Une nouvelle également encourageante sur le plan des hospitalisations. "On est sur le bon chemin pour ne plus avoir de patients Covid à l’hôpital, se réjouit le docteur Philippe Devos, urgentiste et président de l’Absym. Même si on en aura encore longtemps, tant que ça ne sature pas le système, on ne pourra que se réjouir d’avoir une aussi grande couverture vaccinale. C’est un objectif ambitieux qui est déjà atteint."