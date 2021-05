Ce jeudi matin, Sciensano mentionnait qu'il y avait encore 508 patients en soins intensifs. Il s'agit en réalité des chiffres arrêtés la veille, comme c'est le cas depuis le début de la crise sanitaire. Entre-temps, ce chiffre a encore baissé et on est passé sous la barre des 500 patients, comme l'a indiqué Pedro Facon, le commissaire corona, sur Twitter. 491 patients sont désormais soignés en USI, un chiffre qui sera officiellement communiqué dès vendredi matin par Sciensano.

Toutes les conditions sont réunies pour déconfiner

Voilà qui ouvre la voie aux assouplissements prévus le 9 juin, dont la réouverture complète de l'Horeca. Pour rappel, nos autorités avaient convenu qu'il fallait que 80% des plus de 65 ans et des personnes à risques soient vaccinés, et qu'on passe sous la barre des 500 patients en soins intensifs.

"C'est une bonne chose, et c'est même arrivé plus tôt qu'on ne le pensait", a réagi Steven Van Gucht auprès du Nieuwsblad. Le virologue de Sciensano estime que la baisse constante des admissions est une bonne nouvelle pour nos hôpitaux. "Cela veut dire qu'ils peuvent de plus en plus se consacrer aux soins non-Covid".