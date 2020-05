Dans certaines grandes enseignes de vêtements, la reprise des activités ne se passe pas du tout comme les syndicats l'avaient espéré. Ces magasins sont de nouveau accessibles aux clients depuis lundi. En amont, syndicats et fédération sectorielle avaient négocié un guide de bonnes pratiques à adopter pour garantir la sécurité, la santé des clients et des travailleurs. Parmi celles-ci, on trouve la désinfection des cabines d'essayage entre chaque client et le fait que les vêtements essayés mais non achetés ne sont pas remis en rayon avant le lendemain. Mais voilà, le syndicat chrétien CNE constate que les choses sont bien différentes sur le terrain. (...)