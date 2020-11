Il veut de meilleures rémunérations et conditions de travail pour des métiers comme caissières, aides-soignantes, titres services...

Le télétravail a modifié en profondeur les habitudes des Belges. "Je suis convaincu qu’en matière de télétravail, il y aura un avant et un après corona. On ne reviendra pas à 100 % de présentiel dans toute une série de postes. Les travailleurs y ont pris goût car cela permet d’améliorer la mobilité, l’équilibre entre vie familiale et professionnelle. Cela peut aussi influencer le choix du lieu de vie, et de s’installer à la campagne", assure Pierre-Yves Dermagne. "Cela permet aussi une réflexion sur comment repenser la ville et l’accompagner dans le processus de relance. L’exemple le plus significatif, c’est Proximus qui envisage de quitter les tours de la gare du Nord. Demain, on pourra envisager de transformer des bureaux en logements. Dans nos villes, singulièrement à Bruxelles, le coût du logement est particulièrement élevé. Une série de pans de la société seront fondamentalement et durablement impactés."

(...)