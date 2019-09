La circulation est à l'arrêt sur la E34 entre Turnhout et Anvers, après un accident survenu mercredi matin.

Un camion s'est retrouvé sur le flanc à hauteur de Zoersel. Des retards importants sont enregistrés et la situation pourrait mettre un certain temps avant d'être réablie, prévient le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Les automibilistes qui doivent se rendre vers Anvers depuis la Campine seront invités, à hauteur de Turnhout, à rejoindre la E313 via Kasterlee et Geel.