Après les excès de vitesse et la consommation d’alcool, la distraction et la somnolence au volant sont considérées comme les principales causes des décès sur nos routes. Selon de récentes études, 43 % des accidents se produisant sur autoroutes ont pour causes la distraction ou l’endormissement d’un conducteur. Et un accident mortel sur trois (30 %) serait lié à l’un de ces deux facteurs.