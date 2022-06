Utiliser la canicule, la puissance du soleil et les vacances pour glisser un tacle aux socialistes et aux communistes, ce n'est pas une performance qui coule de source. Mais la N-VA l'a fait. Pour l'été, le parti nationaliste flamand a fait imprimer des tubes de crème solaire avec un message politique offensif. Sur un pot jaune aux couleurs du parti flanqué du logo de la Nouvelle Alliance Flamande, une image d'un garçon est accompagné de ce message: "

Contacté, le parti nous explique qu'il s'agit de matériel de propagande classique. La formation crée en permanence des gadgets que les sections locales peuvent utiliser dans le cadre de leurs actions sur le terrain. Chaque été, la N-VA sort un goodies estival, comme un chapeau, des lunettes ou encore des casquettes.

Cette crème solaire appelant en filigranes à ne pas voter pour les partis portant la couleur rouge (PS, Vooruit et PTB) sera disponible sur le webshop du parti dès le 7 juillet, soit quelques jours avant la fête de la Communauté flamande. Le pot de 50 ml contient une crème qui offre une "grande protection (SPF30) contre les rayons UVA et UVB" et est remplie de vitamine E, apprend-on. Prix d'achat: 1 euro. Vous souhaitez avoir cette crème pour le 11 juillet ? Venez dès le 8 juillet au bureau, indique le parti.

© Groen

Aujourd'hui, nombreux sont les partis à disposer d'une boutique en ligne. Le PTB vend par exemple ses livres, des pins ou des bonnets "Rebelle au grand coeur". Le MR vend des casquettes, des it-bag, des parapluies ou encore des portes-clés avec le slogan "Fier d'être libéral". Chez Groen, on trouve des préservatifs estampillés "Fuck each other, not the planet". Au PS et au CD&V, la boutique est encore en construction...

Du côté de la N-VA, on propose des accessoires plus taquins. On y trouve par exemple une réplique du fameux t-shirt que portait Bart De Wever lorsqu'il a affronté Georges-Louis Bouchez dans la Container Cup. Un duel sans pitié que l'Anversois avait fini par remporter et qui aujourd'hui peut être obtenu contre la modique somme de 25 euros.

© N-VA

Qu'on les aime ou pas, il faut reconnaître qu'en matière de marketing, les nationalistes savent comment se faire remarquer.