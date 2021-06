L'occupant de la première adresse à Houthalen-Helchteren avait déjà reçu un avertissement pour la négligence de ses animaux, mais n'y avait pas donné suite. Dans un bois proche de la maison, la police a trouvé 106 animaux gravement négligés dans des cages au milieu d'un tas de déchets. Les animaux vivaient dans des conditions très inadaptées.

Tous les animaux ont été confisqués. Deux chiens ont été recueillis par le refuge pour animaux de Genk. En outre, 12 canards, 32 poules et coqs, 50 pigeons, cinq oies, deux cochons, deux moutons et trois pintades ont été recueillis par le Natuurhulpcentrum d'Oudsbergen. Un chat a également été saisi à Bree et recueilli par l'ASBL Dieren in Nood à Kinrooi.

Les deux propriétaires seront interrogés plus tard.