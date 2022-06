Depuis plusieurs jours, les météorologues nous annoncent une grosse vague de chaleur qui provient de l'Espagne et du Maroc. Ce phénomène est notamment appelé "Plume de chaleur". Cette vague de chaleur va surtout sévir en Espagne, en France et une petite partie de l'Italie du nord.

En Belgique, on attend jusqu'à 35° dans certaines régions du pays ce samedi. Même si on ne peut pas réellement parler de vague de chaleur chez nous: "Aujourd’hui, on est autour de 22/23 degrés dans le centre, et on va augmenter au fur et à mesure. On va dépasser la barre des 30 degrés à partir de samedi, donc on ne pourra pas parler de vague de chaleur. Même si la chaleur arrive, dans les prochains jours, de l’Espagne. De l’air beaucoup plus chaud va donc nous accompagner jusqu’à dimanche", avait notamment expliqué Stephan van Bellinghen, présentateur météo au 13 de RTL ce mardi.

Par contre, le retour à la réalité risque d'être brutal pour la Belgique. En effet, après cette hausse de températures, des orages et des pluies sont notamment annoncés dès ce lundi sur l'ensemble du pays. Le mot d'ordre est donc simple pour ce week-end: profitez !

En France, cette canicule devrait également toucher à sa fin la semaine prochaine voire ce dimanche. "Les premiers signes de rafraîchissement devraient être perçus par le Sud-Ouest où la situation va se décanter avec des averses et orages prévus sur les Pyrénées", annonce BFMTV.