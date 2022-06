On avait presque tendance à l’oublier après l’été pourri de 2021, mais il peut parfois faire très chaud en Belgique. Ce vendredi et ce samedi, on va atteindre et dépasser la barre des 30 degrés. L’occasion de trouver des idées pour se rafraîchir et affronter ce premier coup de chaud. Gadgets, alimentation et même cosmétiques, tout y passe.

1. Boire beaucoup, mais pas trop froid ni trop chaud

Quand on sue à grosses gouttes, on rêve d’un thé glacé ou d’un grand verre d’eau avec des glaçons. Mais si cela fait beaucoup de bien sur le coup, cela donne chaud par effet rebond car l’organisme va devoir puiser dans ses réserves pour maintenir une température corporelle idéale. Il faut donc carburer au café ou au thé ? Non plus, pour la même explication : le corps devra travailler pour se rafraîchir et vous aurez encore plus chaud. L’idéal est donc de se contenter de boissons tièdes.

2. Manger froid, et penser aux fruits et légumes… épicés

Une étude scientifique a prouvé il y a quelques années que manger des aliments comme le céleri, le concombre ou le melon était idéal par temps chaud. Ils contiennent en effet beaucoup d’eau et aident à l’hydratation. Enfin, privilégiez les plats froids, mais pas trop. Même explication que pour les boissons, il faut donc oublier les glaces… Certains professionnels conseillent même de manger… épicé. Cela peut faire transpirer, mais la transpiration est en fait un mécanisme de refroidissement du corps. Par contre, il faut alors penser à beaucoup boire pour éviter la déshydratation.

3. Ventiler et calfeutrer son logement

Pour garder son logement supportable, il faut une gestion de l’air tout au long de la journée. Si le soleil tape sur une pièce, fermez tout et attendez qu’il soit parti pour aérer un maximum. Créer des courants d’air est aussi idéal pour faire circuler l’air frais partout dans la maison.

4. Les ventilateurs "améliorés"

Le ventilateur sera sûrement votre meilleur ami de jour comme de nuit. Mais si son utilisation simple fait du bien, il ne brassera que de l’air chaud. Deux techniques existent pour créer de la fraîcheur. La première est de placer un linge humide devant le ventilateur, l’autre est de placer des glaçons. Et pourquoi pas les deux ?

5. Éteindre toutes les sources de chaleur

Pensez à débrancher tous les appareils inutiles et qui produisent tous de la chaleur, parfois même très légère. La somme de tout peut faire gagner un peu de fraîcheur.

6. Porter des vêtements amples

Cela aidera à laisser la peau respirer, et cela fonctionne encore mieux avec des vêtements en fibres naturelles comme le coton, la soie ou le lin.

7. S’asperger d’eau aux bons endroits

Quand on ne sait pas prendre une douche, on a tendance à s’humidifier le visage ou les bras, mais certains endroits précis seront plus efficaces, comme les tempes, l’arrière des genoux ou l’intérieur des coudes.

8. Des gadgets peuvent aider

On a tous déjà vu les personnes qui se promènent avec un mini-ventilateur à piles. On pense aussi à l’éternel éventail, ou encore au coussin rafraîchissant.

9. On pense aux cosmétiques

Il existe aujourd’hui des crèmes qui donnent un effet froid sur la peau pendant quelques minutes. Plus connu, le papier matifiant aide à prévenir la transpiration et à garder une peau propre et fraîche.

10. La douche froide, fausse bonne idée

On l’a tous déjà fait et cela fait un bien fou. Mais la chaleur reviendra de plus belle quand le corps se remettra à température. À moins de prendre des douches toutes les heures, cela n’a malheureusement aucun intérêt.