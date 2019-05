La montée du Vlaams Belang ne l'a pas laissé indifférent.

Au lendemain des élections régionales, fédérales et européennes qui ont été marquées par la montée de l'extrême droite en Flandre, tout le pays se réveille avec beaucoup de questions en tête. C'est aussi l'heure des réactions, comme celle de Carlos Crespo, président du MRAX, le Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie. "On ne peut évidemment pas rester indifférent à cette percée d'un parti fasciste et d'extrême droite, souffle-t-il. On peut faire le lien avec (...)