C'est la quatrième fois qu'un éléphant naît en bonne santé au parc de Brugelette. Farina, âgée de 16 ans, a donné naissance très rapidement à 2h45 ce samedi, comme l'explique le responsable des éléphants, Rob Conachie.Il s'agit du quatrième petit de l'éléphante, après Nuka, Amithi et Nang Faa. Pour l'équipe de soigneurs et de vétérinaires, ce moment était très spécial. "", a expliqué Tim Bouts, vétérinaire et directeur zoologique de Pairi Daiza.