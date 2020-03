Ma. Be.

Ma. Be.

Ma. Be.

Caroline Désir veut limiter au maximum les rassemblements dans les écoles.

Le message de la ministre de l’Éducation Caroline Désir est clair : les parents doivent à tout prix éviter de conduire leurs enfants à l’école lundi et les jours qui suivent, au moins jusqu’aux vacances de Pâques. Les garderies organisées par les écoles doivent être utilisées en dernier recours uniquement.

"Les parents doivent tout faire pour garder leurs enfants chez eux. Il faut absolument ralentir toute activité et la garderie proposée par l’école doit être l’exception et être réservée aux personnes qui travaillent dans le domaine des soins médicaux ou qui n’ont pas d’autre choix. Sinon, on va continuer à propager la maladie", souligne-t-elle.

Il est probable que certaines écoles soient pratiquement vides cette semaine. Mais même si certains établissements devaient se retrouver sans aucun élève, la fermeture ne pourrait pas être envisagée.

"On s’attend à ce qu’il n’y ait personne en secondaire et en primaire et maternelle, on s’attend à ce qu’il y ait environ 10 % des élèves. Mais même si des écoles sont vides, elles resteront ouvertes car c’est ce qui est demandé par les autorités fédérales", précise la ministre.

Tous les enseignants sont donc invités à se rendre à l’école lundi en vue d’organiser la garde des enfants. Aucun critère d’âge n’a été établi par les autorités. La ministre appelle toutefois les pouvoirs organisateurs à faire preuve de bon sens et aux enseignants à faire preuve de solidarité pour ménager les plus fragiles.

"On compte vraiment sur les pouvoirs organisateurs pour mettre en place les systèmes les plus intelligents possibles. On les rencontrera d’ailleurs mardi pour faire le point avec eux."

Les rassemblements d’enseignants dans des salles confinées sont par ailleurs déconseillés. Les conseils de guidance, formations et travaux sur les plans de pilotage ont d’ailleurs été reportés. "On invite les professeurs à être prudents, à respecter les consignes de sécurité et les règles d’hygiène", précise Caroline Désir.

Cette semaine, la ministre se penchera sur toutes les conséquences pédagogiques liées à la crise du coronavirus.