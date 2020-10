Les nouvelles mesures annoncées ont pour objectif d’éviter une fermeture des écoles, comme au printemps dernier. C’est ce qu’ont martelé aussi bien le Premier ministre Alexander De Croo que Frank Vandenbroucke, nouveau ministre de la Santé. Une fermeture des écoles n’est donc toujours pas à l’ordre du jour. La ministre Caroline Désir a par contre prévu une série de mesures pour faciliter la vie des directions d’écoles et des enseignants.

"La ministre est tout à fait consciente de l’énorme pression qui pèse sur les acteurs de l’enseignement, singulièrement sur les directions, et souhaite adopter toute mesure utile pour soulager leur quotidien, sans affecter la mise en œuvre des missions de l’école", indique un communiqué. La ministre a donc décidé d’aménager le délai de dépôt des plans de pilotage de la deuxième vague. Les écoles qui le souhaitent pourront déposer leur plan de pilotage jusqu’au 15 décembre 2020 au lieu du 12 octobre.

Par ailleurs, Caroline Désir a entamé des concertations sur un projet de circulaire permettant un assouplissement exceptionnel des conditions de remplacement des personnels dans le contexte du Covid-19 afin de permettre aux établissements scolaires de pallier plus facilement et plus rapidement les absences des enseignants et enseignantes.