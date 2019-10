Le décret Inscription a fait couler beaucoup d’encre et compte de nombreux opposants. Pourquoi estimez-vous qu’il faille continuer à réglementer les inscriptions à l’aide d’un décret ?

"C’est important de réglementer afin que tous les élèves qui veulent s’inscrire en première secondaire soient mis sur un pied d’égalité. Dans certaines écoles, il y a plus de demandes que d’offres. Quand on a 400 élèves pour 200 places, on doit trouver un moyen de les départager. Le problème, c’est qu’avant, il n’y avait pas de procédure centralisée ni même de moment d’inscription commun et donc finalement chaque école faisait à sa sauce. Avec malheureusement des cas avérés de tri des élèves. Avant qu’on réglemente, chaque école inventait sa propre procédure d’inscription, avec des critères de sélection propres à chaque école. L’idée du décret inscription est d’assurer une transparence et une équité."

(...)