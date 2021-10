La ministre de l’Éducation condamne les événements dénoncés par l’école communale d’Erquelinnes.

La ministre de l’Éducation Caroline Désir condamne fermement les événements dénoncés par l’école communale d’Erquelinnes et inspirés par la série Squid Game. "Je tiens à dénoncer tous les types de jeux ou actions qui mènent à des comportements dangereux et violents au sein des établissements scolaires. Je tiens d’ailleurs à saluer la direction et l’équipe éducative de l’école pour la rapidité de sa réaction et sa maîtrise de la situation. L’école doit être un lieu de respect mutuel entre chacun dans lequel le vivre-ensemble doit être une valeur centrale. L’amélioration du climat scolaire est l’un de mes principaux chantiers", déclare-t-elle en effet.

(...)