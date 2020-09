La ministre Caroline Désir nous livre les enseignements qu’elle tire de la crise du Covid.

De nombreux élèves se sont retrouvés en situation de décrochage suite au confinement.

Qu’est-ce qui est prévu pour leur venir en aide et pour rattraper les apprentissages qui n’ont pas pu être abordés l’année passée ?

"Les réseaux et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont établi des essentiels dans les programmes. Ce sont des points qui doivent absolument être vus au cas où le retard ne pourrait pas être tout à fait rattrapé. C’était très important de déterminer ces points car on ne sait pas comment cette année va se passer. Par ailleurs, il est essentiel que les écoles mettent en œuvre les processus de différenciation. Elles vont devoir faire des stratégies de différenciation. Ce n’est pas une option. Et les délégués aux contrats d’objectifs (NdlR, contrôleurs) vont devoir voir comment ça s’intègre dans les plans de pilotage. Tout ça fait qu’on va avoir un œil sur ce qui se passe dans les écoles. Je pense aussi que c’est dans l’intérêt des écoles. Il ne faudrait pas que le redoublement évité l’année passée soit reporté d’un an.