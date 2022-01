"Quand un membre de la famille est positif au coronavirus, la démarche la plus logique est de faire une simple recherche Google. Mais l'information est excessivement difficile à trouver. Certaines pages des sites internet officiels se contredisent. Des questions simples ne trouvent pas réponse et plusieurs informations peuvent être comprises et interprétées de manière différente. Même avec la meilleure volonté du monde, il est difficile pour une famille de suivre les règles applicables et de comprendre quoi faire quand un membre de la famille est positif puis un deuxième ou plus quelques jours plus tard", dénonce Jennifer Sevrin, juriste et chargée d'études à la Ligue des familles.

L'association en a fait la démonstration avec une famille composée de deux parents et deux enfants l'un âgé de 10 ans et l'autre de quinze. "Le 19 janvier, l'un des parents fait un autotest car il ne sent pas bien et présente des symptômes du Covid-19. Mauvaise nouvelle, son test est positif. Les autotests de l’autre parent et des deux enfants sont négatifs. La famille souhaite savoir qui doit être en quarantaine et jusqu’à quand. Un des parents commence par taper dans la barre de recherche Google : règles quarantaine enfant école. Il fait défiler les résultat pour trouver un site qui lui parait officiel et sérieux. Il arrive sur le site info-coronavirus. Mais l'information la plus récente date du 5 janvier 2022. Il ne trouve pas la réponse à sa question sur ce site", explique-t-elle. Il y apprend par contre que la CIM Santé Publique et les ministres de l'Enseignement appellent les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école en cas de symptômes même léger. Les ministres recommandent également vivement aux parents de faire passer un autotest à leurs enfants à partir du dimanche 9 janvier et de répéter cette démarche une fois par semaine.

Résultat de l'autotest des enfants? Négatif. Les parents se disent que leurs enfants peuvent donc aller à l'école. Mais en remontant dans les communications, ils tombent sur une information datant du 4 janvier 2022 indiquant que les règles de quarantaine varient selon le statut vaccinal du parent. "Les enfants âgés de 5 à 11 ans ont le statut de l’adulte avec lequel l’enfant réside actuellement. Cela signifie que l’enfant devra suivre les mêmes règles de quarantaine que cet adulte, c’est-à-dire que si l’un des adultes est soumis à une quarantaine (ou isolation), l’enfant est également soumis à la quarantaine", rappelle la juriste.

En consultant les FAQ du site info-coronavirus, les parents apprennent qu'ils doivent aller sur un autre site, celui de Sciensano, pour savoir si leurs enfants peuvent ou non aller à l'école et connaître les règles exactes en matière d'isolement et de quarantaine. En faisant défiler différentes pages du site, ils apprennent qu'il existe des règles spécifiques pour les enfants de moins de douze ans. Sur un nouvel onglet consacré aux enfants de cette catégorie d'âge à savoir : "les autres enfants suivent les règles pour les contacts à haut risque non vaccinés, excepté pour le port de masque pour les moins de 6 ans. REMARQUE: les aspects techniques pour ce changement récent ne seront prêts qu'à partir du 20 janvier 2022" "Il existe donc bien de nouvelles règles… mais le jour où le parent est testé positif et veut savoir quoi faire (19 janvier), les informations ne sont pas encore disponibles sur le site de Sciensano", souligne la Ligue des familles.

Retour à la case départ : les parents retournent sur l'onglet quarantaine et ne trouvent pas les règles qui concernent les enfants. Par contre, dans un autre onglet, ils découvrent que les contacts à haut risque non vaccinés doivent être mis en quarantaine pendant 10 jours. La durée de quarantaine ne peut être raccourcie qu'à partir du 7ème jour, à condition qu'un autotest soit réalisé et soit négatif, qu'un masque soit toujours porte en dehors du domicile. Bref, les parents ne savent toujours pas si leur enfant peut retourner à l'école.

"Après leurs recherches, les parents concluent que leur enfant de 10 ans doit rester en quarantaine 10 jours, sauf si on considère qu’un retour à l’école, avec enlèvement du masque pour manger, répond à la condition du port du masque en permanence à l’intérieur prescrite pour un retour après 7 jours et que les distanciations peuvent être respectées, ce qui reste nébuleux. Chaque parent aura probablement son interprétation", souligne la Ligue des familles.

Pour l'ainé, le parcours est à peine moins long. La démonstration de la Ligue des familles, très longue et complète passe en revue plusieurs cas de figure possibles. Dans tous les scénarios, de nombreuses pages, onglets et sites ont dû être consultés pour obtenir des réponses souvent insatisfaisantes. Très logiquement, la Ligue des familles réclame donc une meilleure communication de la part du Comité de concertation.

"Il est évident que la situation actuelle est extrêmement complexe, on peut comprendre que les règles évoluent, et parfois trop fréquemment. La Ligue des familles appelle toutefois le Comité de concertation ainsi que les autres autorités compétentes à veiller à la communication immédiate de leurs décisions sur un site de référence, par exemple le site d’info-coronavirus. L’explication des règles lors de conférences de presse ou dans les médias ne suffisent pas : les parents ne regardent les règles relatives aux quarantaines dans les détails que quand ils sont confrontés à la situation. Ils doivent donc, à ce moment-là (et pas trois jours plus tard), pouvoir accéder facilement à l’info en un seul lieu (sans renvoi vers d’autres sites donc). Et avec un vocabulaire ad hoc et compréhensible par tous."