Plusieurs partis politiques s’opposent à l’allongement du délai d’IVG. C’est le cas de la N-VA et du Vlaams Belang mais aussi du CDV. Le CD&V est favorable à la dépénalisation de l’IVG pour la femme mais pas à l’extension du délai légal. "Les partis qui y sont favorables n’ont même pas, entre eux, la même analyse de la loi. Le texte prévoit 18 semaines, mais on parle de la conception. Cela correspond à 20 semaines (NdlR : d’aménorrhée) dans la manière dont on parle tous les jours. Cela signifie qu’on en est au 5e mois de grossesse. On a alors un mini-bébé qui a un développement neuro-sensoriel, qui est quasi au seuil de viabilité. Il y a un cœur qui bat, il gigote. Le bébé n’est pas une simple excroissance de l’utérus. On doit le prendre en considération. Cette loi va trop loin !", juge Catherine Fonck, cheffe de groupe CDH à la Chambre.

