Il paraît que l'argent ne fait pas le bonheur. Pour Herman, un Belge qui a remporté 15 millions d'euros il y a quelques années, il n'y a rien de plus vrai. Alors que les gains de l'EuroMillions n'ont jamais été aussi importants - il y aura encore 210 millions d'euros à remporter ce vendredi 26 février -, l'homme a raconté son expérience de multimillionnaire à nos confrères de Radio 2.

Il explique notamment que l'euphorie ne l'a pas gagné lorsqu'il a appris que sa vie allait changer. "Je ne savais pas ce qui me tombait sur la tête et cela me stressait", avoue-t-il. "J'ai regardé mon billet à plusieurs reprises. Je ne pouvais pas y croire. J'ai rapidement pensé: 'Pourquoi ce montant n'est-il pas divisé par 10 ?' Il y aurait eu dix personnes qui auraient pu être heureuses. J'étais un simple ouvrier et j'ai toujours travaillé très dur pour mon argent. Je n'ai jamais eu grand-chose. Quand on vous jette soudainement une telle somme à la figure, c'est effrayant."

Herman a quand même profité de son argent, en achetant ce qu'il ne pouvait pas s'offrir auparavant. Une nouvelle maison, un mobile home, une résidence en Espagne... Mais un sentiment de lassitude l'a rapidement envahi. "Une fois qu tu as tout acheté, tu arrêtes", dit-il.

Ses gains ont même eu des conséquences néfastes sur ses relations amicales. "Au début, tu es l'ami de tout le monde. Tout le monde te connaît et sait ce que tu possèdes. Les gens commencent à fantasmer. Il y a aussi ceux qui viennent mendier." Et puis ils finissent par s'éloigner, selon Herman, qui a aidé financièrement certains de ses amis. "Mais je n'ai plus vraiment beaucoup d'amis", dit-il, avant de donner un conseil aux futurs gagnants: "Ne donnez jamais d'argent à vos amis. Même si cela peut paraître mal, je ne le referais plus jamais."

Son constat, 11 ans plus tard, est implacable. "Par moments, cette somme m'a rendu heureux. Mais si tu n'es pas la tête sur les épaules, tu peux faire des choses scandaleuses. Les gens te verront différemment, tout d'un coup tu deviens une grande gueule. Tout le monde pense que la vie change quand tu gagnes autant d'argent. Cela m'a rendu la vie plus facile, mais cela ne m'a pas rendu plus heureux. Je suis le premier à en témoigner."