“Je suis une Kiévienne de vieille souche qui est totalement perdue à l’heure actuelle, nous dit d’emblée Halyna Chuperka, une habitante de la ville de Kiev que nous avons pu joindre par Whatsapp.



Bloquée dans la capitale ukrainienne, cette Belgo-ukrainienne a été réveillée ce matin par des bruits étourdissants. “Hier je faisais encore mes courses et il y avait beaucoup de monde dans les magasins, il n’y avait plus de pain dans les boulangeries du coin. Je vous parle en tant qu’habitante d’un quartier résidentiel de la capitale. Ce matin, j’ai d’ailleurs été réveillée par plusieurs “boum”, j’ai été perturbée et je suis vite allé voir par la fenêtre. Ce n’était pas une explosion dans la ville mais j’avais l’impression que c’était à côté de chez moi”, raconte avec effroi cette dame âgée de 72 ans.