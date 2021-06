Vendredi, Alexander De Croo a évoqué la levée à venir de toutes les restrictions, grâce aux rapides progrès de la campagne de vaccination. "Le 16 juillet aura lieu un nouveau Comité de concertation pour discuter de la suppression de toutes les restrictions qui existent encore", a-t-il annoncé.

Un fameux message d’espoir du Premier. Faut-il s’attendre à ce que l’on décide de lever toutes les restrictions le 16 juillet ? C’est peu probable. Même le MR, d’ordinaire le plus offensif dans les demandes d’assouplissement, ne va pas aussi loin que le Premier ministre dans son allocution. "Je ne vois pas bien comment on pourrait", a déclaré Sophie Wilmès (MR), vice-Première aux Affaires étrangères ce dimanche sur le plateau de C’est pas tous les jours dimanche. "Il y a eu une erreur dans l’expression du Premier ou dans l’interprétation. Mais lever toutes les jauges et protocoles, ce n’est pas raisonnable", analyse une source proche du gouvernement.

(...)