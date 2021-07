L'alliance Pfizer/BioNTech prévoit de demander "dans les semaines qui viennent" l'autorisation pour une troisième dose de son vaccin contre le Covid-19, aux Etats-Unis et en Europe notamment, ont annoncé les entreprises dans un communiqué ce vendredi. “Une étude réalisée par des chercheurs français a été publiée ce jeudi dans la revue scientifique Nature et cette dernière confirme la résistance relative du variant delta aux anticorps produits après le vaccin ou de manière naturelle”, commente le Pr Michel Goldman, professeur en immunologie à l'ULB.

"Ainsi, selon les résultats, on constate que quand on fait le covid, on a fait des anticorps qui sont quatre fois moins efficaces pour neutraliser le delta par rapport aux autres. Ce qui veut dire que pour se protéger du Delta, il faut absolument se faire vacciner. Et si on n’a pas fait le covid, il faut absolument les deux doses sachant que la première ne protège pas assez bien, alors compte tenu du fait que le Delta est dominant, il n’y a pas de temps à perdre: il faut se faire vacciner au plus vite car ce n’est qu’après le deuxième dose que l’on sera bien protégé”.