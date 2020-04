Comme chaque jour depuis le début de la pandémie de coronavirus, les autorités ont dévoilé le nombre de nouveaux cas et décès journaliers en Belgique. Les experts ont également fait quelques précisions et répondu aux questions les plus posées.

"Le nombre de personnes hospitalisées baisse et c'est un signe positif", a précisé Emmanuel André, porte-parole interfédéral dans la lutte contre le Covid-19. "Cette diminution est nettement moins rapide que la croissance que nous avons observée les semaines antérieures. Pour pouvoir repenser les mesures que nous devons prendre, il faut non seulement que le nombre d'hospitalisations diminue mais qu'on atteigne un certain niveau, le plus bas possible. C'est donc extrêmement important que les actions que nous faisons au quotidien continuent à être dans le sens des mesures que nous appliquons depuis de nombreuses semaines. il faut donc continuer à respecter les mesures."



"Les chiffres montrent que la situation est sérieuse. C'est une dure réalité mais c'est la situation dans laquelle on se trouve", ajoute Benoit Ramacker, porte-parole du Centre de crise.



Emmanuel André a ensuite répondu aux questions posées par les journalistes.



1) Combien de personnes sont actuellement dans le coma? A quoi est-ce que cela sert?



Quand une personne se trouve aux soins intensifs, nécessite une assistance respiratoire et que la quantité d’oxygène nécessaire pour maintenir la personne en vie est importante, on doit ajouter un appareillage pour respirer. Cela nécessite que la personne soit plongée dans un sommeil qu'on appelle parfois coma artificiel. On le fait pour que cette personne ne soit pas gênée par cet appareillage invasif. 940 personnes nécessitent d'être ventilées.



2) En Flandre, les résidents de maisons de repos qui ont besoin d'oxygène seront transférés à l'hôpital à cause d'un manque de matériel

Dans le cadre des infections au coronavirus, certaines personnes ont besoin d'oxygène, parfois seulement un peu, parfois beaucoup. Ces dernières sont alors en soins intensifs. Même quand elles ont besoin d'un peu d'oxygène, il s'agit d'un acte médical qui doit être supervisé par un médecin. Cela peut se faire dans les maisons de repos ou dans les hôpitaux. Quand de nombreuses personnes ont besoin de ce type d'assistance, c'est tout à fait possible qu'elles soient transférées dans les hôpitaux car les maisons de repos ont des systèmes limités d'oxygénothérapie.

3) La généralisation des dépistages en maisons de repos est-elle nécessaire?



Nous savons qu'énormément de cas d'infections ont lieu dans les maisons de repos. Pour faire face à ce problème, il y a toute une série de mesures nécessaires. La réalisation de tests pour confirmer le diagnostique est très utile car il permet de faire la distinction entre les personnes qui sont atteintes par le virus et celles qui ne le sont pas. Les personnes symptomatiques peuvent être infectées par le coronavirus mais aussi avoir d'autres maladies. Il faut faire la part des choses. Les personnes asymptomatiques, elles, peuvent être porteuses du virus et contribuer à sa transmission. La réalisation de tests est donc intéressante.

4) Quelle est la probabilité qu'un nouveau pic soit observé? Faut-il renforcer les mesures?

Les mesures que nous avons prises et que nous respectons tous ont permis d'infléchir de façon très importante la façon dont le virus se propageait dans notre communauté et le nombre de personnes à l'hôpital. Nous savons que ces mesures fonctionnent. Continuer à les appliquer va permettre de continuer à aller vers une amélioration. Nous nous rendons compte qu'appliquer ces mesures sur le long terme est difficile, mais il faut continuer car nous n'avons pas encore atteint les objectifs qui permettraient de commencer à repenser à une nouvelle approche dans le contrôle de cette épidémie. Il ne faut a priori pas renforcer les mesures mais continuer à les appliquer car tout ce que nous faisons aujourd'hui va encore avoir des impacts dans deux semaines.



5) Liège a annulé tous ses événements jusqu'au 30 juin, est-ce une décision qu'il faudrait étendre à tout le pays?



"Beaucoup de citoyens se posent des questions", est intervenu Benoit Ramacker, porte-parole du centre de crise. "Beaucoup de personnes se réunissent au niveau des organes pour prendre les meilleures décisions. Mercredi, il y aura un conseil national de sécurité. on pourra alors donner une information plus précise à chacun."

6) Les cas des personnes asymptomatiques continuent d'inquiéter. Sont-elles aussi contagieuses que les personnes qui ont des symptômes?



Emmanuel André a ensuite repris la parole. "La présence du virus chez quelqu'un est comparable entre les personnes qui ont des symptômes et celles qui n'en ont pas. Les asymptomatique peuvent avoir beaucoup de virus dans leur nez ou leur bouche et contribuer à propager le virus, mais moins puisqu'ils rejettent beaucoup moins de virus dans l'environnement (en toussant ou se mouchant). Cela dit, à travers les mains, on peut transmettre le virus. Ces personnes sont porteuses du virus pendant une semaine. Pendant une semaine, elles peuvent être un vecteur de transmission dans un environnement. Après ça, il disparaît.

7) Les Belges pourront-ils partir en vacances cet été?



Là encore, Benoit Ramacker, porte-parole du Centre de crise est intervenu en expliquant qu'il était "trop tôt pour répondre à cette question". "Cela va dépendre de la situation en Belgique mais aussi dans les autre pays. Attendons le conseil de sécurité de mercredi", a-t-il conclu.