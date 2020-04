Ce mardi, les experts ont communiqué les différents chiffres relatifs à la pandémie de coronavirus en Belgique et ont répondu aux questions des journalistes.

Même si l'on a encore déploré 134 décès dus au Covid-19 au cours de ces dernières 24 heures en Belgique, les chiffres dévoilés par les experts ce mardi sont encourageants. Ils confirment que le nombre de nouvelles hospitalisations, de patients en soins intensifs et sous respirateurs artificiels continue à diminuer.



"Il s'agit d'une tendance dans la bonne direction", a souligné Yves Van Laethem, qui remplaçait pour la première fois Emmanuel André comme porte-parole interfédéral. "Il faut maintenir cela afin que nous puissions commencer un déconfinement dans de bonnes conditions."

Benoit Ramacker, porte-parole du Centre de crise, a donc appelé les Belges à poursuivre leurs efforts: "ce sont nos comportements qui déterminent la courbe, que ce soit positivement, mais aussi négativement."

Par ailleurs, lorsque le déconfinement débutera, il ne faudra pas non plus oublier que nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie. "Le Covid-19 touche davantage les personnes de plus de 65 ans et celles qui ont des pathologies concomitantes (diabète, hypertension, troubles vasculaires)", a précisé Yves Van Laethem. "Ces personnes doivent continuer à se protéger et nous devons continuer à les protéger."



Les experts ont ensuite pris le temps de répondre à quelques questions des journalistes.



"Le sexe est une variable significative dans la plupart des maladies infectieuses", a précisé d'emblée Yves Van Laethem. "On sait de longue date que, pour la plupart d'entre elles, l'homme a plus de morbidités, c'est-à-dire de séquelles et d'évolutions difficiles ou de mortalité que la femme." Selon l'expert, c'est dû à deux éléments: l'un d'ordre hormonal, l'autre génétique. Pour rappel, les hommes ont un chromosome Y, là où les femmes n'en ont pas. "Cette différence vaut malheureusement à l'homme de moins bien résister aux maladies infectieuses. La femme est génétiquement mieux armée pour résister à la plupart des maladies infectieuses, ce qui explique que, même si le nombre de personnes contaminées est plus important chez la gent féminine, le séjour à l'hôpital ou la mortalité est plus important chez l'homme."

2) Les masques en coton sont-ils vraiment efficaces contre le coronavirus?



Avant de répondre à la question, l'expert a tenu à revenir sur le principe du port du masque. "Ce qu'on veut faire, c'est protéger le reste de la population des petits postillons, ces gouttelettes que nous émettons en parlant, en toussant ou en criant. Le but est d'arrêter des choses qui sont relativement grosses et, accessoirement, des micro-gouttelettes."

"Ces masques vont être portés par des gens qui n'ont pas l'habitude d'en porter", a-t-il poursuivi. "Ils doivent donc leur permettre de respirer de manière confortable pour ne pas qu'ils deviennent gênants et pour ne pas qu'on ait envie de les toucher, ce qui serait contre-productif. Dans ce contexte-là, et dans le contexte où il faut employer des substances qui peuvent être nettoyées à 60°C régulièrement, le coton est parfaitement adéquat. C'est une des bonnes substances qui peuvent servir à faire un masque soi-même à la maison. A contrario, la laine n'est pas une bonne substance puisqu'elle ne peut pas être lavée à 60°C."

3) Que pensez-vous du tocilizumab, ce médicament jugé "prometteur" par une récente étude menée en France?

Selon une étude française, le tocilizumab réduirait "significativement" la proportion de patients ayant dû être transférés en réanimation ou décédés. Utilisé habituellement dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, ce médicament agit en bloquant le récepteur d'une protéine du système immunitaire qui joue un rôle important dans le processus inflammatoire. En d'autres termes, cela permettrait de calmer "l'orage inflammatoire" qui se déclenche chez certains patients atteints du Covid-19.



"Ce médicament, enregistré en Belgique, est utilisé dans notre pays au niveau des soins intensifs. Il faudra encore plus de données avant de se prononcer, mais c'est une piste intéressante qui est exploitée dans notre pays", a conclu Yves Van Laethem.