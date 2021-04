Le calendrier de reprise de l’Horeca, prévu le 1er mai, a peu de chances d’être suivi.

Alexander De Croo et ses vice-Premiers ministres se sont entretenus ce lundi soir en Kern afin de préparer le Comité de concertation de ce mercredi. La réunion a été agitée, des points de vue fortement antagonistes se sont exprimés. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vorruit) s’est montré très réticent à s’en tenir à certains aspects du calendrier de déconfinement annoncé. Les points de vue divergent particulièrement sur la reprise de l’Horeca et les activités en plein air.

Le débat ne porte même plus sur une réouveture complète des cafés et restaurants. Certains partis, dont le MR, tentent d’obtenir un protocole autorisant la réouverture des terrasses dès le 1er mai. Mais une opposition, incarnée par Frank Vandenbroucke, s’est manifestée encore hier en Kern. Un véritable bras de fer pour les terrasses est à attendre ce mercredi. Le débat porte sur les terrasses mais aussi sur les activités extérieures, dont le plan plein air (activités extérieures, entraînements sportifs, etc.), mais là encore de fortes oppositions ont vu le jour. La situation sanitaire est jugée trop sérieuse que pour de tels assouplissements par le ministre de la Santé.