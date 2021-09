La fin de la phase fédérale, déjà évoquée au précédent Codeco, devrait être abordée.

Le Codeco de vendredi devra se pencher sur la suppression des dernières mesures sanitaires. Il est question de lever l’obligation du port obligatoire du masque en entreprises, dans les commerces et les centres commerciaux. La question des transports en commun et par exemple des métiers de contact est plus épineuse. Il faudra également se pencher sur le cas des cinémas ou des théâtres.

La question du champ d’action du pass sanitaire ne devrait a priori pas figurer au centre des débats de vendredi. Le curseur s’est déplacé vers les Régions. Pour rappel, un socle minimal de règles a été mis en place via l’accord de coopération entre entités fédérées. C’est désormais à elles qu’il revient d’aller plus loin dans l’utilisation du Covid Safe Ticket (CST), si elles le souhaitent. "Bruxelles a reçu l’outil pour agir, c’est à eux de décider maintenant. La question centrale reste : est-ce que Bruxelles va décider de l’imposer et dans quelle mesure ? Une clarification de leur part est attendue d’ici vendredi", nous indique une source fédérale.