Cet été, on va pouvoir travailler normalement, j’en suis convaincu", lance d’emblée Bernard Sironval, propriétaire de six restaurants en Belgique dont deux à Bruxelles (Otomat à Mérode et dans le centre).

Et pour cause, cet entrepreneur a fait installer des purificateurs d’air dans chacun de ses établissements, une technologie avec une efficacité de purification de l’air supérieure sans filtres.

Une technologie qui fait partie de la nouvelle législation sur les systèmes de purification de l’air qui est entrée en vigueur il y a quelques jours. L’objectif ? Mesurer le taux de CO2 afin de savoir en temps réel si la salle est assez aérée. L’arrêté ministériel pris par le ministre Vandenbroucke fixe donc les règles de mise sur le marché des systèmes de purification de l’air dans les lieux publics...