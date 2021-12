Ghislain Sad, le directeur du département infirmier du du centre hospitalier régional Sambre et Meuse (CHRSM), explique l’impact concret de la loi sur l’obligation vaccinale chez les soignants auprès de l’organisation de l’hôpital et du parcours de soins.

Ce mardi, les syndicats du secteur des soins de santé sont dans la rue pour protester contre la loi sur l’obligation vaccinale anti-Covid des soignants. Si les organisateurs de la manifestation ne se disent pas opposés à la vaccination, c’est le volet des sanctions qui provoque leur mécontentement.

Ce texte de loi prévoit qu’entre le 1er janvier et le 31 mars, ceux qui ne se font pas vacciner ne peuvent plus travailler, mais ils pourront toucher le chômage Corona. Et à partir du 1er avril, le personnel aura la possibilité de "choisir": soit le licenciement, soit l’auto-suspension du contrat. Certains soignants jugent ce texte discriminant et stigmatisant.